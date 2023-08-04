Гвардиола – о Бернарду Силве: «Мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный переход Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону». Ранее стало известно, что «горожане» хотят приобрести португальца вместо Усмана Дембеле, который ранее отправился в «ПСЖ».

«Мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде. Тем не менее, нам нужно подходящее предложение, которое мы ещё не получили. Если кто-то его хочет, он должен сесть на самолёт и прилететь на переговоры», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Сам Силва открыт к переходу в «Барселону» и ждёт, когда каталонцы договорятся о трансфере с «Манчестер Сити».