Гвардиола подтвердил рекордный трансфер защитника в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал очередной трансфер горожан в это окно. Испанский специалист заявил, что центральный защитник Йошко Гвардиол близок к переходу в команду из «РБ Лейпцига».

«Что касается Йошко Гвардиола, он сейчас проходит медосмотр, это ни для кого не секрет. Надеюсь, мы сможем закрыть сделку в ближайшие два дня. Какая же у него замечательная фамилия…», – пошутил Гвардиола.

Напомним, Йошко обойдётся «Манчестер Сити» в 90 миллионов евро и станет самым дорогим центральным защитником в истории футбола. Ранее этот статус принадлежал Гарри Магуайру из «Манчестер Юнайтед».