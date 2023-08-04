​«Фулхэм» следит за ситуацией Фреда в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Фред остаётся на радаре «Фулхэма». Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб следит за ситуацией 30-летнего бразильца в «Манчестер Юнайтед». Ранее «дачники» вступали в переговоры с «красными дьяволами», но их не устраивала запрашиваемая цена. Поскольку действующий контракт Фреда истекает следующим летом, манкунианцы в итоге могут снизить финансовые требования.

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. С тех пор бразилец провёл за «красных дьяволов» 213 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 19 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Фреда в 20 миллионов евро.