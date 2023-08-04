Мойес очень хочет видеть Магуайра в «Вест Хэме», «Манчестер Юнайтед» намерен поторговаться

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень хотел бы видеть в своей команде центрального защитника Гарри Магуайра из своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед». По информации от Claret&Hugh, шотландский специалист продолжает продвигать идею трансфера англичанина.

Если верить источнику, «Манчестер Юнайтед» хочет за Магуайра около 40 миллионов евро, но пока не спешит продавать игрока в «Вест Хэм». «Красные дьяволы» надеются, что в гонку скоро включатся и другие клубы. Это может помочь «Манчестер Юнайтед» поднять ценник и выручить за игрока максимальную сумму.

Магуайру ранее дали понять, что он не входит в планы руководства «Манчестер Юнайтед» на будущее.