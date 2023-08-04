​«Бавария» и Кейн – «Тоттенхэм» должен дать ответ до полуночи

«Бавария» не собирается провести остаток лета в погоне за Гарри Кейном. Как сообщает The Telegraph, мюнхенцы установили дедлайн – «Тоттенхэм» должен ответить на последнее предложение по 30-летнему форварду до полуночи.

Если «шпоры» не ответят на предложение или откажутся от него до начала дня субботы, то «Бавария» переключится на других кандидатов по усилению позиции центрального нападающего.

В то же время отмечается, что сделка ещё может быть оформлена. При этом «Баварии» придётся перебить свой трансферный рекорд – ранее больше 80 миллионов евро клуб за игроков не платил. За Кейна этим летом мюнхенцам придётся заплатить в районе 100 миллионов евро.

Действующий контракт Гарри Кейна в Лондоне рассчитан до конца июня 2024 года, и продлевать его игрок явно не планирует.