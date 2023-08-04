​«Фулхэм» не получал предложения по Виллиану

В средине июля Виллиан подписал новый контракт с «Фулхэмом» после нескольких недель в статусе свободного агента. Теперь слухи связывают бразильца с клубом «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Впрочем, «дачники» не получали предложений по 34-летнему бразильцу. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что в новом контракте Виллиана нет пункта, за счёт которого вингер мог бы уйти из «Фулхэма».

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Фулхэм» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Марку Силвы в стартовом туре Английской премьер-лиги будет играть против «Эвертона» на поле соперника.