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Закария близок к переходу в «Монако»

04 Августа 2023 • 14:05 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» провела позитивные переговоры с «Монако», после чего трансфер швейцарца заметно продвинулся.

Главный тренер «монегасков» Ади Хюттер лично попросил у руководства приобрести Закарию. Немецкому специалисту очень понравилось работать с Денисом, когда он возглавлял мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Источник сообщает, что Закария уже согласовал с «Монако» четырёхлетний контракт. «Ювентус» хочет получить за своего футболиста 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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