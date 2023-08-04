Закария близок к переходу в «Монако»

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» провела позитивные переговоры с «Монако», после чего трансфер швейцарца заметно продвинулся.

Главный тренер «монегасков» Ади Хюттер лично попросил у руководства приобрести Закарию. Немецкому специалисту очень понравилось работать с Денисом, когда он возглавлял мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Источник сообщает, что Закария уже согласовал с «Монако» четырёхлетний контракт. «Ювентус» хочет получить за своего футболиста 20 миллионов евро.