Маккенни впечатлил Аллегри на предсезонке, у игрока хорошие шансы остаться в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни смог впечатлить главного тренера Массимилиано Аллегри на предсезонной подготовке в США. По информации от Sky Sport Italia, американец сейчас имеет хорошие шансы на то, чтобы остаться в «старой синьоре» на следующий сезон.

Аллегри принял решение оставить Маккенни в своём составе, но руководство «Ювентуса» может всё равно продать футболиста, если за него поступит выгодное предложение.

Во второй половине прошлого сезона Уэстон выступал в Премьер-лиге за «Лидс», который вылетел в Чемпионшип. Если бы «павлины» остались в элитном дивизионе, английская команда была бы обязана выкупить хавбека на постоянной основе.