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​«Челси» ищет новых инвесторов, желая получить до 500 млн долларов

04 Августа 2023 • 13:54 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нынешние владельцы «Челси» хотят получить новые инвестиции за счёт продажи доли клуба. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

В материале отмечается, что в западном Лондоне хотят получить до 500 миллионов долларов новых инвестиций. При этом окончательное решение по поводу возможной продажи доли клуба пока что не принято.

Напомним, что «Челси» провалил прошлый чемпионат Англии, заняв только 12-е итоговое место. В первом туре нового сезона Премьер-лиги команда Маурисио Почеттино будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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