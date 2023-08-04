«Барселона» предложит за Бернарду Силву весь свой трансферный бюджет

Каталонская «Барселона» всерьёз намерена взяться за сделку по приобретению полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». По информации от журналиста Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» готовы выложить за португальца максимум возможных денег – 65 миллионов евро сразу + 10 миллионов в виде бонусов

«Барселона» хочет приобрести Силву на замену Усману Дембеле, который отправился в «ПСЖ». Парижская команда тоже была заинтересована в Бернарду, но не смогла провернуть сделку.

«Манчестер Сити» не намерен отпускать Силву в это трансферное окно, но 28-летний хавбек может добиться перехода, попросив руководство его отпустить.