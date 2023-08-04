​«Тоттенхэм» завершает трансфер защитника

Защитник Микки ван де Вен близок к трансферу из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм». Как сообщает The Athletic, лондонский клуб завершает трансфер 22-летнего нидерландца. Сумма сделки приблизится к 50 миллионам евро, включая бонусы.

Как только клубы полностью договорятся, ван де Вен отправится в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подписать долгосрочный контракт.

За «Вольфсбург» Микки ван де Век выступает с конца августа 2021 года. С тех пор он провёл 41 официальный матч, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.