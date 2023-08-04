«Интер» сделал новое предложение по трансферу Скамакки

Миланский «Интер» ведет переговорный процесс с лондонским «Вест Хэмом» касательно потенциального перехода нападающего Джанлуки Скамакки.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» предложило за форварда гарантированные 24 миллиона евро компенсации, а также четыре миллиона в качестве бонусных выплат. «Молотобойцы» пока никак не ответили на предложение итальянского гранда.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Скамакка поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет три забитых мяча. В итальянской Серии А Джанлука выступал за «Сассуоло».