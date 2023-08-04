«Вест Хэм» приближается к покупке двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Вест Хэм» в ближайшее время может усилиться сразу двумя футболистами «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о центральном защитнике Гарри Магуайре и опорном полузащитнике Скотте Мактоминае. По информации от журналиста Алана Никсона, оба игрока уже сбросили «Вест Хэму» свои медицинские показатели, которые доктора «молотобойцев» в ближайшее время детально изучат.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» не считает «Вест Хэм» своим прямым конкурентом, поэтому с радостью продаст этой команде Магуайра и Мактоминая. Тем более, у «молотобойцев» есть много денег после продажи своего капитана Деклана Райса в «Арсенал» за сумму свыше 120 миллионов евро.