Горецка не рассматривает вариант с уходом из «Баварии», хотя игрок интересен «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка твёрдо намерен остаться в команде на следующий сезон, несмотря на мысли руководства о возможной продаже. По информации от инсайдера Максимилиана Коха, немца не волнует грядущая конкуренция с Конрадом Лаймером, который недавно перебрался в Мюнхен на правах свободного агента из «РБ Лейпцига».

Источник сообщает, что Горецка в данный момент интересен «Манчестер Юнайтед», но при этом «красные дьяволы» не делали никаких официальных предложений по трансферу. Так или иначе, Горецка настроен на то, чтобы этим летом остаться в «Баварии». У 28-летнего хавбека есть ещё 3 года по контракту с мюнхенским клубом.