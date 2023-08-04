«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Лестера»

«Ливерпуль» в ближайшее время может пополнить свои ряды полузащитником «Лестера» Кирнаном Дьюсбери-Холлом. По информации от журналиста Жака Тальбо, 24-летний англичанин действительно входит в шорт-лист команды Юргена Клоппа на усиление центральной линии.

«Лестер» Дьюсбери-Холла по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, поэтому заполучить полузащитника не будет для «Ливерпуля» проблемой в финансовом плане. Хавбек оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

Кирнар в прошлом сезоне провёл 31 матч в Английской премьер-лиге, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.