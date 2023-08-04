Фердинанд оценил трансферную работу «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о летней трансферной кампании «красных дьяволов».

«Этим летом «МЮ» повел себя достаточно решительно. У них были трансферные цели, и они все быстро оформили. Не было такого, что какой-то трансфер растягивался в сагу. Мне нравится именно такой подход в трансферной работе», - передает слова Фердинанда издание The Athletic.

Напомним, что этим летом ряды манкунианского клуба пополнили вратарь Андре Онана, полузащитник Мэйсон Маунт. В ближайшее время ряды английского коллектива должен пополнить датский центрфорвард Расмус Хёйлунн.