Ленгле хочет перейти в «Тоттенхэм», несмотря на интерес «Милана»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле не горит желанием переходить в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересован «Милан». Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, французу больше нравится вариант с лондонским «Тоттенхэмом», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Источник сообщает, что «шпоры» в данный момент лидируют в гонке за Ленгле, несмотря на интерес «Милана». Сумма потенциальной сделки оценивается в 10-15 миллионов евро. «Барселона» хочет поскорее продать защитника, чтобы сильно не тратиться на его зарплату.

«Тоттенхэм» хочет заполучить Ленгле на постоянной основе, но пока не намерен платить требуемую сумму за 28-летнего француза.