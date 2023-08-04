Защитник «Арсенала» – главная цель «Интера» на усиление обороны

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги очень хочет видеть в своей команде защитника лондонского «Арсенала». Речь идёт о Такэхиро Томиясу, который способен закрыть позицию как в центре, так и на правом фланге обороны. Японец также способен сыграть опорного полузащитника.

По информации от La Gazzetta dello Sport, Томиясу возглавляет шорт-лист миланского «Интера» на усиление обороны. Такэхиро этим летом вполне может покинуть «Арсенал», так как в прошлом сезоне не получал стабильного игрового времени.

Отмечается, что «Интер» заинтересован в аренде Томиясу. Японец ранее выступал в Серии А в составе «Болоньи».