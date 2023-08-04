Колыванов назвал победителя Суперкубка Англии «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов, имеющий опыт выступлений в Италии, поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» за Суперкубок Англии.

«Может произойти что угодно. Шансы 60% на 40% в пользу Манчестера. «Сити», как и «Арсенал», играет в свой футбол - атакующий. Думаю, будет 3:2 в пользу «Манчестер Сити», - приводятся слова эксперта на страницах издания Sport24.

Поединок между английскими топ-клубами состоится в грядущее воскресенье, 6 августа. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:00 по московскому времени.