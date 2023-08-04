«Интер» хочет продать Корреа, чтобы купить Балогуна

Миланский «Интер» хочет избавиться от своего нападающего Хоакина Корреа. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» разочарованы формой аргентинца и хотят продать его в это трансферное окно.

Источник сообщает, что проблема сейчас заключается в отсутствии конкретных предложений за трансфер Корреа. «Интер» хотел бы поскорее решить эту проблему, чтобы купить на замену аргентинцу нового нападающего.

Отмечается, что главной целью «Интера» в случае продажи Корреа станет Фоларин Балогун из лондонского «Арсенала», который в прошлом сезоне в составе «Реймса» забил 21 гол в чемпионате Франции.