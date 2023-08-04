Дисаси – о переходе в «Челси»: «Думаю, я готов к этому»

Новичок «Челси» Аксель Дисаси прокомментировал свой переход в команду Маурисио Почеттино. Футболист перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Монако» за 45 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года.

«Очень рад присоединиться к этому клубу и стать его частью. Думаю, я готов к этому. Я очень счастлив и предвкушаю начало. Надеюсь скоро увидеть болельщиков на «Стэмфорд Бридж», – цитирует Дисаси официальный сайт «Челси».

Напомним, «Челси» недавно потерял Уэсли Фофана, который может пропустить весь сезон из-за травмы крестообразных связок колена. Из-за этого команде потребовался новый центральный защитник.