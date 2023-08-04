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«Кристал Пэлас» работает над арендой молодого игрока «Челси»

04 Августа 2023 • 11:46 Комментировать

«Кристал Пэлас» активно работает над приглашением в команду молодого полузащитника «Челси» Льюиса Холла. По информации от журналиста Эдмунда Брэка, «орлы» близки к тому, чтобы арендовать 18-летнего футболиста на один сезон.

Отмечается, что перед переходом в «Кристал Пэлас» Холл должен подписать с «Челси» новый контракт. Руководство «пенсионеров» имеет большие планы на своего воспитанника в будущем.

Холл способен сыграть как в центре, так и на фланге полузащиты. При надобности Льюис способен закрыть позицию левого защитника. В прошлом сезоне англичанин провёл 9 матчей в Премьер-лиге, где не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2023 Льюис Холл
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