Центральный защитник Аксель Дисаси завершил свой трансфер из «Монако» в лондонский «Челси». «Пенсионеры» официально объявили о подписании футболиста сборной Франции.

Дисаси подписал с «Челси» контракт до 2029 года. 24-летний защитник обошёлся клубу в районе 45 миллионов евро, о чём ранее сообщал авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Необходимость трансфера нового центрального защитника появилась у «Челси» после травмы Уэсли Фофана, который рискует не сыграть в следующем сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена. Дисаси ранее был интересен «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».