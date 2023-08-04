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«Эвертон» – фаворит в борьбе за Магуайра

04 Августа 2023 • 11:36 Комментировать (1)

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр всё ещё может покинуть команду Эрика тен Хага до конца трансферного окна. Как сообщает Football Insider, фаворитом на подписание футболиста сборной Англии сейчас является «Эвертон».

Отметим, что трансфер Магуайра в «Эвертон» пока осложняется из-за требуемой суммы, которую хочет получить «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят выручить за Гарри около 50 миллионов евро.

Магуайр очень нравится главному тренеру «Эвертона» Шону Дайчу. Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не нуждается в услугах защитника, о чём уже успел сообщить руководству.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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Promt Roman
04 Августа 2023 в 12:23
50? Будет большой удачей, если его смогут сплавить хотя бы за 20.
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