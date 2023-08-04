Артета: «Гвардиола сказал, что надерёт мне задницу, если я не возглавлю «Арсенал»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о роли главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в своей карьере.

«Пеп проявлял заботу с самого начала моей карьеры. Он взял меня на работу в «Манчестер Сити», поскольку увидел во мне человека, который готов отдать жизнь за него. Когда я получил предложение от «Арсенала», мне было страшно. Думал, что еще не готов. Но Гвардиола сказал, что надерет мне задницу, если я не соглашусь», - передает слова тренера GQ.

Напомним, что в прошлом сезоне «канониры» под руководством Артеты стали вице-чемпионами Английской премьер-лиги.