Талантливый защитник «Блэкберна» готов перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Блэкберна» Эшли Филлипс выразил готовность уйти на повышение, перебравшись в лондонский «Тоттенхэм». По информации от журналиста Бена Джейкобса, если всё пойдёт по плану, 18-летний англичанин должен подписать со «шпорами» контракт до конца недели.

«Тоттенхэм» заплатит за центрального защитника 2,5 миллиона евро, которые были прописаны в контракте Филлипса с «Блэкберном» в качестве отступных.

Эшли за свою карьеру провёл за «Блэкберн» всего 8 матчей в Чемпионшипе – все из них пришлись на прошлый розыгрыш турнира. Филлипс также успел провести несколько матчей за молодёжные сборные Англии разных возрастных категорий.