«Челси» купит ещё одного полузащитника, если продаст Галлахера

Лондонский «Челси» всё ещё может продать своего полузащитника Конора Галлахера, который ранее был интересен «Вест Хэму». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «синие» купят двух новых хавбеков, если продадут Галлахера до конца трансферного окна.

Истчник сообщает, что в списке целей «Челси» находятся такие футболисты, как Тайлер Адамс из «Лидса», Амаду Онана из «Эвертона», Габри Вейга из «Сельты» и Эдсон Альварес из «Аякса». Более приоритетным вариантом сейчас является Мойсес Кайседо из «Брайтона».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет выручить за Галлахера 58 миллионов евро, которые пока не готов платить ни один заинтересованный клуб.