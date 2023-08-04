Роберт Санчес прошёл медосмотр в «Челси»

Голкипер «Брайтона» Роберт Санчес уже прошёл медосмотр в стане лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, вскоре испанский вратарь должен подписать с «пенсионерами» долгосрочный контракт.

Как и сообщалось ранее, сумма сделки составит в районе 23 миллионов евро. Ещё около 6 миллионов евро «Брайтон» получит в виде бонусов, если Санчес достигнет определённых показателей.

Роберт по ходу прошлого сезона потерял стабильное место в основе «Брайтона» из-за конфликта с главным тренером Роберто де Дзерби. «Чайки» без проблем продали 25-летнего испанца, как только за него поступило выгодное предложение.