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Зинченко сравнил игрока «Арсенала» с автомобилем Rolls-Royce

04 Августа 2023 • 10:06 Комментировать

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о своем одноклубнике Вильяме Салиба. Он сравнил одноклубника с автомобилем Rolls-Royce.

«Салиба? Это Rolls-Royce. Вильям очень крутой футболист, мне он нравится. Но если честно, я не знал о нем до перехода в «Арсенал». Салиба не совершает ошибки. Когда он забил гол «Борнмуту», я встал на колени и сказал, что он может делать все что угодно», - поведал Александр в подкасте Рио Фердинанда.

В минувшем сезоне Салиба провел 33 поединка за «Арсенал». Французский защитник записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Вильям Салиба
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