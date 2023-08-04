«Бавария» пытается убедить Райю перейти в команду

Мюнхенская «Бавария» пытается договориться с голкипером «Брентфорда» Давидом Райей о трансфере этим летом. Напомним, испанец сейчас больше предпочитает перебраться в лондонский «Арсенал», который тоже заинтересован в его услугах.

По информации от инсайдера Сэма Дина, Райя является приоритетным вариантом «Баварии» на замену Янну Зоммеру, который вскоре должен перебраться в миланский «Интер». Испанец оценивается в сумму около 40 миллионов евро. «Бавария» надеется снизить ценник, но сперва клубу нужно договориться с «Брентфордом».

Райя хочет покинуть «Брентфорд» этим летом, о чём чётко дал понять руководству. «Арсенал» хочет купить его для конкуренции с Аароном Ремсдейлом.