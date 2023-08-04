«Ювентус» отказался отдавать за Влаховича за 20 миллионов евро + Лукаку

Туринский «Ювентус» отклонил первое предложение «Челси» по трансферу нападающего Душана Влаховича. Как сообщает журналист Николо Скиры, «старая синьора» отказалась отпускать серба в Лондон за 20 миллионов евро + нападающего Ромелу Лукаку, который интересен туринскому клубу.

Ранее сообщалось, что за трансфер Влаховича «Ювентус» требует Лукаку и 50 миллионов евро. «Челси» пока не собирается платить такие деньги, так как сомневается в целесообразности приглашения Влаховича за большую сумму.

Напомним, Влахович ранее выразил желание играть в Лиге чемпионов, но «Челси» в следующем сезоне не будет участвовать в еврокубках.