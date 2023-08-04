«Манчестер Сити» хочет удержать Уокера новым контрактом

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может остаться в своем нынешнем клубе. Об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

По сведениям источника, руководство «горожан» предложит латералю новое трудовое соглашение. Таким образом чемпион АПЛ пытается отговорить Уокера от ухода. Заинтересованность в трансфере футболиста проявляет мюнхенская «Бавария». Видеть игрока в своей команде хочет главный тренер Томас Тухель.

Уокер защищает цвета «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024.