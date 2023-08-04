Гвардиол готовится к медосмотру перед рекордным трансфером

Хорватский защитник Йошко Гвардиол близок к трудоустройству в «Манчестер Сити». Согласно информации в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо, сегодня, 4 августа, футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером в стан «горожан».

Ранее стало известно, что переход Гвардиола станет рекордным среди игроков его амплуа. «Манчестер Сити» заплатит «РБ Лейпцигу» за 21-летнего хорвата 90 миллионов евро.

В составе немецкого коллектива защитник выступает с июля 2021 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии Гвардиол провел 30 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.