«Спартак» по-прежнему пытается купить защитника «Тоттенхэма»

Московский «Спартак» не оставляет попыток подписать защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, об этом рапортует портала 90.min.

«Красно-белые» давно проявляют заинтересованность в трансфере колумбийца, однако сделка сорвалась по политическим причинам. Руководство АПЛ против того, чтобы игроки английских команд переезжали в Россию.

Кроме «Спартака», в услугах Давинсона заинтересованы «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Галатасарай».

Санчес выступает за лондонский коллектив с лета 2017 года. В минувшем сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.