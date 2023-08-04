Пепе близок к переходу из «Арсенала» в турецкий клуб

28-летний ивуарийский вингер Николя Пепе близок к уходу из лондонского «Арсенала» в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Transfermarkt.

Как стало известно источнику, в услугах африканского футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ». Турецкий гранд близок к подписанию игрока, который в скором времени может расторгнут трудовое соглашение с «канонирами».

Пепе выступает за лондонскую команду с лета 2019 года. Он был куплен у «Лилля» за 80 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Николя и лондонцами рассчитан до середины следующего года.