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Пепе близок к переходу из «Арсенала» в турецкий клуб

04 Августа 2023 • 08:32 Комментировать

28-летний ивуарийский вингер Николя Пепе близок к уходу из лондонского «Арсенала» в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Transfermarkt.

Как стало известно источнику, в услугах африканского футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ». Турецкий гранд близок к подписанию игрока, который в скором времени может расторгнут трудовое соглашение с «канонирами».

Пепе выступает за лондонскую команду с лета 2019 года. Он был куплен у «Лилля» за 80 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Николя и лондонцами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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