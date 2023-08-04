«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить игрока у «Ливерпуля»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. По сообщениям Independent, заполучить 19-летнего хавбека в свои ряды хочет «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет усилить среднюю линию команды и лично заинтересован в подписании талантливого игрока. Основным конкурентом манкунианцев в споре за Ромео является «Ливерпуль».

«Саутгемптон» готов расстаться с полузащитником, если за него предложат 50 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Лавия поучаствовал в 34 поединках во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.