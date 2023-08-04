«Барселона» может вернуть Алексиса Санчеса

Чилийский форвард Алексис Санчес, который находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Марселя», может вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщил инсайдер Хосе Томас Фернандес, 34-летнего южноамериканца может подписать каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают кандидатуру Санчеса в качестве альтернативы Усману Дембеле, которого вскоре должен подписать «ПСЖ».

Алексис уже выступал за каталонскую команду с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне чилиец принял участие в 44 поединках во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.