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Лопетеги может покинуть «Вулверхэмптон»

04 Августа 2023 • 02:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги недоволен положением дел в клубе.

Испанский специалист обеспокоен состоянием команды в преддверии старта нового розыгрыша Премьер-лиги. По мнению Лопетеги, руководство «волков» не оказало ему должной поддержки на трансферном рынке, так и не усилив состав, докладывает Daily Star. В связи с этим 56-летний наставник задумался об уходе в отставку.

Хулен Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством коллектив финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии в минувшем сезоне.

14 августа «волки» сыграют в гостях против «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура АПЛ-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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