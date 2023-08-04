Лопетеги может покинуть «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги недоволен положением дел в клубе.

Испанский специалист обеспокоен состоянием команды в преддверии старта нового розыгрыша Премьер-лиги. По мнению Лопетеги, руководство «волков» не оказало ему должной поддержки на трансферном рынке, так и не усилив состав, докладывает Daily Star. В связи с этим 56-летний наставник задумался об уходе в отставку.

Хулен Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством коллектив финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии в минувшем сезоне.

14 августа «волки» сыграют в гостях против «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура АПЛ-2023/24.