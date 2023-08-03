Гакпо оценил уровень атаки «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что думает об атакующей мощи своей команды.

С начала прошлого сезона нападение «красных» значительно обновилось, и одним из главных новичков стал Гакпо, купленный у нидерландского ПСВ в январе за 42 млн евро.

«Ливерпуль» располагает множеством опций в атаке, – считает 24-летний игрок. – Впереди много игр, перед каждой из них у тренера будет возможность выбирать оптимальные для конкретных условий сочетания. Думаю, у нас очень впечатляющее нападение, что должно принести пользу в этом сезоне», – приводят английские СМИ слова Гакпо, в активе которого семь забитых мячей и три результативные передачи в 26 поединках за коллектив Юргена Клоппа.