Новичок АПЛ «Лутон Таун» усилил вратарскую позицию 30-летним голкипером «Блэкберна» Томасом Камински. О переходе игрока официально сообщает клубная пресс-служба, сроки контракта пока не сообщаются.

За «Блэкберн» новичок клуба Премьер-лиги выступал на протяжении трёх последних лет. Ранее воспитанник «Гента» был игроком «Кортрейка», «Андерлехта» и других бельгийских клубов. Также выступал за «Копенгаген» в Дании и Анортосис на Кипре.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка «Лутон Тауна» в 2,2 млн евро. В минувшем сезоне вратарь в рамках Чемпионшипа пропустил 35 голов в 28 матчах, в 10 из них он оставил ворота сухими.