Романо: «Хёйлунн поставил подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн заключил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сделка между клубами уже согласована, а сам датчанин успел пройти медосмотр для завершения трансфера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вечером четверга 20-летний форвард подписал все документы, необходимые для завершения перехода. Договор игрока с «красными дьяволами» рассчитан на пять лет, а также предусматривает возможность автоматической пролонгации на один дополнительный год.

Презентация Расмуса Хёйлунна в качестве новичка «Манчестер Юнайтед», как ожидается, состоится перед субботним товарищеским матчем против «Ланса».