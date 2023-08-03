​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока «Реала»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени находится на радарах других грандов европейского футбола. В последние недели слухи активно связывают 23-летнего француза с «Баварией». При этом интерес к Тчуамени проявляет и «Манчестер Юнайтед». По данным испанского издания Sport, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг попросил руководителей клуба рассмотреть возможность подписания Орельена в текущее окно.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может заплатить за Тчуамени примерно столько, сколько «Реал» выложил за игрока в прошлом году. Тогда «сливочные» потратили 80 миллионов евро.