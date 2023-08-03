Рэшфорд: «Тен Хаг не говорит о попадании в топ-4 – ему нужны трофеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, какие цели ставит перед командой рулевой Эрик тен Хаг.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» прошлым летом. В дебютном сезоне под его руководством команда заняла третье место в Премьер-лиге и завоевала Кубок английской лиги.

«С момента прихода тен Хага я ни разу не слышал от него слов о необходимости финишировать в четвёрке – ему нужны трофеи. Он всегда говорит, что для него не имеет значения, о каком турнире идёт речь, мы просто должны пытаться добиться триумфа везде», – приводит The Overlap слова английского футболиста, ставшего лучшим бомбардиром «Юнайтед» в минувшей кампании.