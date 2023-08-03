В «Брайтоне» считают, что Кайседо не перейдёт в «Челси» этим летом

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может остаться в своём клубе.

Лондонцы уже давно ведут переговоры по 21-летнему игроку, но не могут удовлетворить трансферный запрос «чаек». Последнее предложение на сумму в 93 млн евро было отклонено «Брайтоном», также интерес к эквадорцу проявил ещё один неназванный клуб. По данным Sky Sports, сейчас руководство «Брайтона» полагает, что Кайседо останется в клубе, поскольку никто из претендентов пока не приблизился к требуемым условиям.

По некоторым данным, «Брайтон» оценивает свою звезду более чем в 115 млн евро. «Челси» может вернуться с улучшенным предложением в ближайшее время.