«Челси» заработает внушительную сумму благодаря трансферу Ливраменто из «Саутгемптона» в «Ньюкасл»

Правый защитник «Саутгемптона» Тино Ливраменто близок к переходу в «Ньюкасл».

По информации авторитетных ресурсов, «святые» приняли предложение «сорок» по 20-летнему футболисту. Сумма трансфера оценивается в 40 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млн евро) с учётом бонусов. Как отмечает журналист Джейсон Бёрт, порядка 18 млн евро на сделке заработает «Челси», чьим воспитанником является англичанин.

Тино Ливраменто находился в системе «синих» с 2009 по 2021 год, после чего был приобретён «Саутгемптоном» почти за 6 млн евро. В общей сложности латераль отыграл за свою нынешнюю команду 34 матча во всех турнирах.