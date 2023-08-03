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«Челси» заработает внушительную сумму благодаря трансферу Ливраменто из «Саутгемптона» в «Ньюкасл»

03 Августа 2023 • 21:05 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
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Через 23 ч. 3 мин.

Правый защитник «Саутгемптона» Тино Ливраменто близок к переходу в «Ньюкасл».

По информации авторитетных ресурсов, «святые» приняли предложение «сорок» по 20-летнему футболисту. Сумма трансфера оценивается в 40 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млн евро) с учётом бонусов. Как отмечает журналист Джейсон Бёрт, порядка 18 млн евро на сделке заработает «Челси», чьим воспитанником является англичанин.

Тино Ливраменто находился в системе «синих» с 2009 по 2021 год, после чего был приобретён «Саутгемптоном» почти за 6 млн евро. В общей сложности латераль отыграл за свою нынешнюю команду 34 матча во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Саутгемптон Тино Ливраменто трансферы футбола - лето 2023
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