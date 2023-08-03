​Вингер «Манчестер Юнайтед» не уйдёт в аренду из-за травмы колена

«Манчестер Юнайтед» на страницах своего официального сайта сообщил о том, что вингер Амад Диалло угодил в лазарет с травмой колена. Отмечается, что повреждение помешает 21-летнему футболисту выступить в первой части сезона Премьер-лиги.

Британские СМИ, в частности The Athletic, дополняют информацию, подчёркивая, что Диалло теперь не уйдёт в аренду. Серьёзный интерес к футболисту проявляли «Вест Хэм», «Эвертон» и «Бёрнли».

В прошлом сезоне Амад Диалло на правах аренды выступал за «Сандерленд». В 42 матчах за «чёрных котов» вингер забил 14 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.