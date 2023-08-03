«Манчестер Сити» подписал документы по Гвардиолу

Защитника Йошко Гвардиола уже можно считать футболистом «Манчестер Сити». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в четверг «горожане» подписали необходимые документы с «РБ Лейпцигом».

За трансфер 21-летнего Гвардиола «Манчестер Сити» заплатит фиксированные 90 миллионов евро без бонусов. Хорват станет самым дорогим защитником в истории футбола, отобрав этот статус у Гарри Магуайра из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что долгосрочный контракт с самим Йошко Гвардиолом «Манчестер Сити» согласовал ещё в июне.