Компани хочет видеть в «Бёрнли» вингера «Аякса»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани очень хочет видеть в рядах своего клуба Мохаммеда Дарами из амстердамского «Аякса».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже начали переговоры о переходе игрока на постоянной основе. Отмечается, что Компани считает молодого футболиста главной целью на трансферном рынке для своего клуба.

Дарами всего 21 год, принадлежит «Аяксу» он с лета 2021 года. Минувший сезон датчанин провёл в аренде в родном «Копенгагене», с которым стал чемпионом страны.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего левого вингера всего в 6 млн евро. Действующий контракт связывает футболиста с «Аяксом» ещё три года.