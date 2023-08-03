Лондонский «Арсенал» и Николя Пепе обсудят вероятное расторжение контракта между сторонами, пишет Foot Mercato. В качестве компенсации рассматривается выплата игроку годовой зарплаты.

Пепе пополнил состав «канониров» четыре года назад, перейдя из «Лилля» за безумные 80 млн евро. Прошлый сезон он провёл в аренде во французском клубе «Ницца».

Напомним, последние слухи связывают ивуарийца с переходом в стамбульский «Бешикташ». Однако в турецком клубе настаивают на бесплатном приходе легионера.

Действующий контракт связывает Пепе с «Арсеналом» ещё на один сезон. Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в 18 млн евро.