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«Арсенал» и Пепе обсудят расторжение контракта слухи

03 Августа 2023 • 19:26 Комментировать

Лондонский «Арсенал» и Николя Пепе обсудят вероятное расторжение контракта между сторонами, пишет Foot Mercato. В качестве компенсации рассматривается выплата игроку годовой зарплаты.

Пепе пополнил состав «канониров» четыре года назад, перейдя из «Лилля» за безумные 80 млн евро. Прошлый сезон он провёл в аренде во французском клубе «Ницца».

Напомним, последние слухи связывают ивуарийца с переходом в стамбульский «Бешикташ». Однако в турецком клубе настаивают на бесплатном приходе легионера.

Действующий контракт связывает Пепе с «Арсеналом» ещё на один сезон. Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Николя Пепе
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