Перестройка «Манчестер Сити»: смогут ли «горожане» не упасть в грязь лицом в новом сезоне после ухода лидеров

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» наконец-то выиграл Лигу чемпионов, добившись своей главной цели. После этого «горожане» отпустили сразу двух важных футболистов. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это скажется на игре команды.

«Манчестер Сити» расстался с важными игроками

Летом «горожане» расстались с Илкаем Гюндоганом и Риядом Марезом. Оба были важными игроками в игре «Манчестер Сити» и для воплощения замыслом Хосепа Гвардиолы. Немец – эталонный центральный полузащитник, который связывал оборону и атаку. При этом Гюндоган ещё умел забивать важные мячи. В прошлом сезоне, например, именно его дубль помог в финале Кубка Англии обыграть «Манчестер Юнайтед». Не забудем, что Илкай был капитаном команды. Однако в 32 года Гюндоган посчитал, что пришло время перебраться в «Барселону», все же испанский чемпионат менее интенсивный.

Рияд Марез, кажется, тоже во многом из-за возраста решил покинуть «Манчестер Сити». Хотя алжирец и вовсе уехал «на пенсию» в Саудовскую Аравию. Влияние Мареза на игру «горожан» в прошлом сезоне было меньше: в финале Лиги чемпионов он и вовсе остался в запасе, как и в первом полуфинальном матче с «Реалом». Несмотря на это, для Гвардиолы было важно иметь такого футболиста в ротации, тем более что алжирец прекрасно понимал все требования тренера. Весной прошлого сезона он выдал серию из четырёх поединков подряд, в каждом из которых отдавал голевые передачи.

Гвардиола вряд ли с удовольствием расстался с игроками, но, наверное, понимал, что это неизбежно. Оба не юны, оба помогли добиться главной цели. Теперь «Манчестер Сити» начнёт определенное обновление. При этом до закрытия трансферного окна команду ещё моет покинуть Бернарду Силву, который хочет в «Барселону». Однако Гвардиола не горит желанием отпускать и третьего лидера.

Что с покупками?

«Манчестер Сити» непривычно тихо ведёт себя на трансферном рынке. Гюндогану давно была найдена замена. Впрочем, Матео Ковачич не выглядит футболистом для основного состава, скорее хорват расширит обойму. Кто же будет вместе с Родри играть в центре поля, пока неясно. Пожалуй, лишь очевидно, что Гвардиола будет использовать внутренний резерв, благо выбор у него есть. Учитывая, что в прошлом сезоне наставник в центре поля успешно попробовал Джона Стонза, нас могут ждать и новые нестандартные ходы.

Других новичков у «горожан» пока нет. Вот-вот «Манчестер Сити» должен закрыть сделку по приобретению Йошко Гвардиола из «Лейпцига», но чемпионы Англии явно не спешат. Судя по всему, хорват, конечно, клубу нужен, но не настолько сильно, чтобы как-то ускорять сделку.

Каких-то других слухов в отношении «Манчестер Сити» толком не ходит. Говорилось про Деклана Райса, но тот выбрал «Арсенал», и нет ощущения, что «горожане» слишком этим расстроены. Похоже, что Гвардиола доволен составом, который у него есть на данный момент, и не просит тратить деньги на новичков, пока другие швыряются десятками и сотнями миллионов.

Как изменится «Манчестер Сити»?

Потеря Гюндогана на длине всего сезона, скорее всего, скажется: всё же немец был важным игроком в построении игры. Однако вряд ли стоит ждать, что из-за этого случится какой-то провал. «Манчестер Сити» довольно организованная команда, чтобы страдать от одного футболиста. Да и всё же у Гвардиолы действительно хватает вариантов на замену. Можно вспомнить, что весь прошлый сезон на лавке просидел Кэлвин Филлипс, и многие ждут, что по примеру Джека Грилиша, он выдаст сильный второй год.

Скорее на «Манчестер Сити» может свалиться «похмелье» от достигнутой цели. После победы в Лиге чемпионов у игроков команды не осталось той самой вожделенной цели, к которой они так долго шли. Интересно, как с этим будет бороться Гвардиола. Возможно, мы увидим новых молодых футболистов, которых тренер раскроет неожиданным образом.

По товарищеским матчам, который провёл «Манчестер Сити», пока сложно говорить, как перестройка скажется на команде. Возможно, матч за Суперкубок Англии уже даст какое-то примерное понимание. И всё же в любом случае именно «горожане» остаются главным фаворитом Премьер-лиги.

Реклама

Пришли Ушли Матео Ковачич из «Челси» - 30 млн евро Рияд Марез в «Аль-Ахли» - 35 млн евро Янхель Эррера в «Жирону» - 5 млн евро Илкай Гюндоган в «Барселону» - свободный агент Бенджамин Менди в «Лорьян» - свободный агент

Роман Андреев